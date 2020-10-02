В Башкирию придёт резкое похолодание

Стабильный минус по ночам установится уже в среду.

Бабье лето попрощается с жителями Башкирии уже на следующей неделе. Так, в воскресенье 4 октября ожидается последний тёплый день, воздух погреется до +18 градусов. Но в ночь на понедельник ожидается резко похолодание - температура воздуха составит -4 градуса. Стабильный минус по ночам установится уже в среду. Дни тоже не порадуют теплом, несмотря на то, что солнце будет изредка выглядывать, тепла от него ждать не стоит. Столбики термометра покажут +6, +8 градусов. Дождей пока не ожидается, неделя с 5 по 11 октября будет сухой.