Женщина обратилась в полицию сразу же после угона

Малознакомый мужчины угнал у жительницы Уфы машину после совместно проведенного вечера с алкоголем. Случай произошел поздней ночью 2 октября.

Как передал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, 35-летняя женщина обратилась в полицию сразу же после угона. Сотрудникам она смогла объяснить только то, что неизвестный умыкнул у нее автомобиль после того, как они вместе немного выпили. Впрочем, долго искать машину не пришлось – злоумышленник бросил ее в полутора километрах от места угона и скрылся.

Криминалисты исследовали легковушку и нашли на ней отпечатки пальцев угонщика. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.