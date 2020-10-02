В парках и торговых центрах Уфы будут делать прививки от гриппа

Пункты вакцинации будут работать на пяти точках Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе с 5 по 11 октября прививку от гриппа можно будет сделать в торговых центрах и парках. Для вакцинации на местах организуют специальные мобильные пункты на пяти точках. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Привиться от гриппа можно будет:

– в торговом центре «Акварель» (Инорс);

– торгово-деловом комплексе «Гостиный двор»;

– в парка культуры и отдыха «Кашкадан»;

– в парке «Волна» (Затон);

– во дворце творчества «Ореон».

Мобильная вакцинация доступна по письменному согласию для всех жителей старше 18-летнего возраста, за исключением беременных – им прививку делают только в поликлинике по месту жительства. Перед процедурой каждому обратившемуся проведут медосмотр. Это необходимо для того, что специалисты определили наличие или отсутствие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.

Мобильные группы будут работать ежедневно с 9 утра до 5 вечера.