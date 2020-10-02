В Башкирии зафиксирован рекордный с середины лета прирост внебольничных пневмоний

В Башкирии растет число пациентов с внебольничной пневмонией
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Башкирии за минувшие сутки диагноз «внебольничная пневмония» был поставлен 169 жителям республики. Это рекордный показатель за продолжительное время – так, по тем данным, что располагает «КП-Уфа», последний раз большее число новых пациентов с пневмонией – 227 – регистрировалось только 8 июля.
С начала текущей недели – с 28 сентября по 1 октября включительно – эта болезнь легких в Башкирии поразила 599 человек.
Впрочем, есть и относительно хорошие новости, накануне после лечения от внебольничной пневмонии выписались 117 жителей региона, а с начала недели – 356.
Напомним, число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 8873 человек, а выздоровевших 8126. Умер при этом 41 пациент.