фото: соцсети

В Башкирии будут судить таксиста, который в пьяном состоянии на высокой скорости насмерть сбил 15-летнюю девушку. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего мужчины.

Напомним, трагический инцидент произошел 16 июня 2020 года в Иглинском районе республики. Нетрезвый водитель совершил наезд на четырех подростков. В этот момент они шли за аттестатами – выжили все, кроме одной школьницы.

Как уточнили в прокуратуре, фигурант уголовного дела до совершения смертельного ДТП выпивал на озере со своей знакомой, после чего сел за руль и поехал домой.

Во время следствия обвиняемый признал вину в преступлении. Его дело будет рассматривать Иглинский межрайонный суд.