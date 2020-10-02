Суд в Башкирии оштрафовал вахтовика за побег из ковид-госпиталя

Суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рубелй

Кушнаренковский районный суд Башкирии оштрафовал 40-летнего вахтовика, который будучи носителем коронавируса сбежал из обсерватора.

Весной мужчина вернулся в республику с вахты с подтвержденным диагнозом COVID-19 средней степени тяжести. Его изолировали от окружающих в уфимском обсерваторе на базе ковид-госпиталя, однако сидеть он там не захотел и самовольно покинул учреждение.

О побеге пациента в дежурную часть полиции сообщил главврач Кушнаренковской ЦРБ. Вахтовика оперативно нашли. 7 мая на жителя села Тарабердино составили протокол за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На суде он признал вину в совершении правонарушения. Его оштрафовали на 15 тысяч рублей.