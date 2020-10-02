В Уфе в предстоящие выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки открываются в 10.00 и заканчивают свою работу в 16.00.

Какая осень без ярмарок? В столице Башкирии 3 и 4 октября пройдут очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где можно будет приобрести продукцию республиканских производителей.

В субботу они ожидаются по следующим адресам:

- на участке автодороги по улице Правды, от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

- на площадке возле сквера «Волна» по улице Ахметова в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом Спорта по улице Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайской,14, в Орджоникидзевском районе.

4 октября же продукты можно будет купить:

- на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке на пересечении улицы Мушникова и бульвара Баландина в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площади перед Дворцом Спорта по улице Рихарда Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайской,14, в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50-летия Октября, 21 в Советском районе.

Ярмарки открываются в 10.00 и заканчивают свою работу в 16.00.