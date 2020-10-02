Водителей в Уфе напугал очередной макет машины гаишников

Дорожные полицейские отметили, что данные макеты призваны повысить бдительность водителей и призвать их к соблюдению ПДД.

В уфимском Сипайлово установили второй по счету в городе макет автомобиля гаишников, который напугал автомобилистов. Объект появился на пересечении улиц Сипайловская – Бикбая, этот перекресток является одним из аварийно-опасных участков.

- В отличие от первого макета, который был установлен в сентябре этого года на 1 километре автодороги Уфа-Оренбург, этот отличается только ракурсом. В сумерках проблесковые маячки включаются также автоматически и отличить настоящий патрульный автомобиль от макета практически невозможно, - прокомментировали в отделе ГИБДД по Уфе.

Также дорожные полицейские отметили, что данные макеты призваны повысить бдительность водителей и призвать их к соблюдению ПДД.