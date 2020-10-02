Уфимских водителей ждут массовые проверки

- Проверки предполагают остановку всех машин на заранее выбранных участках дорог, - отметили в ГИБДД.

2 и 3 октября вечером и ночью в столице Башкирии будут проводиться массовые проверки водителей, сообщили в отделе ГИБДД по Уфе. Эти мероприятия направлены на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.

- Проверки предполагают остановку всех машин на заранее выбранных участках дорог, - отметили в ГИБДД.

Также известно, что особое внимание будет уделено пьяным водителям, а также нарушениям, связанным с перевозкой детей в салоне автомобиля. Госавтоинспекция столицы просит отнестись с пониманием к данным мероприятиям. Водителей просят быть аккуратными и внимательными на дорогах, проявить максимум ответственности.