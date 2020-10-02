Следственный комитет завел на мужчину уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Белебее за половую связь с восьмиклассницей задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию неделю назад, 25 сентября, обратилась мать 13-летней девочки. Она рассказала, что еще в августе ее дочь переспала со взрослым мужчиной. Все произошло по обоюдному согласию в квартире у последнего после совместного распития алкоголя. По всей видимости, девочка призналась своей матери только спустя некоторое время.

Женщина назвала сотрудникам фамилию и адрес предполагаемого растлителя, и через некоторое время тот уже сидел в районном следственной комитете и давал признательные показания. Там на него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении малолетней. По данным собеседника, в 2014 году мужчина уже привлекался к ответственности перед судом за разбой.