Уфимца посадили в колонию на три года за смерть 5-месячного ребенка

фото: ГИБДД РБ

Жителя Уфы посадили на три года в колонию-поселение и взыскали с него 1 млн рублей компенсации за ДТП, в результате которого скончался 5-месячный ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, смертельная авария случилась 2 декабря 2019 года на трассе Уфа-Инзер-Белорецк. На 201 километре автодороги столкнулись два встречных «Ниссана» – «Альмера» и «Блюберд». Тогда пострадали сразу пять человек, в том числе и младенец, который впоследствии умер в больнице.

На 35-летнего водителя «Альмеры» завели уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Белорецкий межрайонный суд установил, что именно он виноват в ДТП, поскольку выехал на «встречку». Сам уфимец вину не признал.