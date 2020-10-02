На госпитализации сейчас находятся 62 пациента с коронавирусом

В Башкирии шестой день к ряду растет количество активных носителей коронавируса. Речь идет о жителях республики, которые еще не выздоровели от COVID-19. Согласно данным администрации руководителя региона, по состоянию на утро 2 октября таковых уже 706 человек – 26 сентября было только 517. На госпитализации находятся 62 ковид-положительных пациента, дома на самоизоляции инфекцию переживают 644 человека.

За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 42 жителей Башкирии. С начала пандемии заразились 8873 человека, выздоровело при этом 8126.

Новых смертельных случаев не зафиксировано – жертвами COVID-19 в республике стал 41 человек.