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Завершены поиски 14-летней девочки из Уфа Кадрии Ш.. Об этом сообщила ее старшая сестра Лилия. По ее словам, пропавшую нашли в поезде в городе Омске. Подростка перехватили полицейские. Буквально за сутки школьница умудрилась преодолеть более тысячи километров.

- Сегодня в 11 часов ее где-то перехватили. Теперь мы собираемся ехать в тот город. Сейчас занимаемся билетами на самолет, чтобы ночью быть там, забрать ребенка и привезти его домой. Завтра она уже будет здесь [в Уфе]. Мы с ней на связь не выходили, говорили только с полицией, которая её забрала, – рассказала родственница Кадрии.

Тем временем собственный источник в правоохранительных органах передал детали исчезновения школьницы. Она ушла из дома 1 октября в 6:40, перед этим оставив прощальную записку. Свой телефон девочка выключила.