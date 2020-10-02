Названы сроки завершения дорожных работ в Уфе

фото: администрация Уфы

Власти Уфы назвали сроки завершения дорожных работ в городе – конец октября 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации башкирской столицы.

По данным мэрии, к концу благоустроительного сезона в городе будет отремонтировано 57 участков улично-дорожной сети, в полном объеме работы закончены уже на 39 из них.

В администрации также напомнили о сроках проведения работ на крупных объектах.

Реконструкция улиц:

– Мустая Карима – 2019-2020;

– Города Галле – 2020-2021;

– Комсомольской и 8 Марта – 2019-2021.

Строительство:

– улиц Валерия Лесунова и бульвара Баландина – 2019-2020;

– нового моста через реку белую – 2019-2021.