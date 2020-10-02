В Башкирии за 670 млн рублей запустят производство сухого кумыса

Власти Башкирии возместят инвестору часть затрат на покупку лошадей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На территории башкирских городов Сибая и Баймака могут запустить производство сухого кумыса. Проект получил одобрение главы республики Радия Хабирова на «Инвестчасе».

Проект предприятия представил руководитель фирмы «Экопродукт». Бизнесмен рассчитывает построить производственные цеха суммарной мощностью до 30 тонн кобыльего молока в сезон. Часть продукции будет отправляться на экспорт в зарубежные страны. Внутренний рынок получит порядка 450 тысяч литром молока и кумыса. Первый цех планируется запустить уже в 2021 году.

Общий объём инвестиций превышает 676 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 104 новых рабочих места. Власти Башкирии пообещали инвестору субсидию – они возместят часть затрат на покупку лошадей и оборудования.