Вскрылись новые подробности скандала в уфимском интернате, где охранник домогался двух школьниц

кадр сюжета "ГТРК-Башкортостан"

Скандал в уфимском коррекционном интернате, где охранник-педофил домогался двух школьниц, обрастет новыми подробностями. Появились кадры с камеры наблюдения, которые зафиксировали первое дежурство сотрудника ЧОПа. Видео опубликовал телеканал «ГТРК-Башкортостан».

Как оказалось, охранник приставал к девочкам 13 и 14 лет в первый же свой рабочий день. На кадрах записи видно, что 57-летний мужчина в какой-то момент исчезает с поля зрения объектива – предполагается, что именно в этот момент он подошел к воспитанницам интерната, начал делать им непристойные предложения и трогать за грудь.

О произошедшем девочки сразу же рассказали воспитателю, а тот – директору.

– Нет, девочки не плакали. Они проговорили об этом воспитателю. Я сразу же сообщила об этом инциденте в отдел полиции, доложила руководству, — рассказала телеканалу директор коррекционной школы-интерната Лилия Амекачева.

При задержании и допросе теперь уже экс-охранник заявил, что у него амнезия, и он ничего не помнит. Сейчас он находится под стражей в СИЗО. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Вместо него в интернате теперь работает другой сотрудник – пожилая женщина.

Напомним, ранее интернат уже попадал в похожую ситуацию. В 2015 году посторонний мужчина пробрался в спальню и надругался над девочкой-инвалидом. Директриса попыталась умолчать инцидент.