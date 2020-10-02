В Башкирии нашли инвесторов для придорожного сервиса на 4,3 млрд рублей

Вдоль трасс и ключевых дорог должны появиться отели и кафе

Накануне в Телецентре в Уфе прошла пресс-конференция, где презентовали новую структуру – Центр стратегических разработок. Организация будет курировать работу госорганов с потенциальными инвесторами. Возглавил центр Рустэм Давлетов, ранее проявивший себя как на государственной службе, так и в банковском секторе. Сейчас он депутат Курултая от партии «Справедливая Россия».

Основная задача ЦСР – сопровождать инвестиционные и стратегические проекты от зарождения идеи до реализации. Сотрудники структуры будут помогать с документами и аналитикой.

-Мы объявляем набор претендентов для работы в новой структуре. Это будут лучшие из лучших эксперты в различных областях госуправления, юриспруденции, инженерии, науки, а также молодые специалисты, которые заинтересованы в карьерном лифте, - заявил Рустэм Давлетов.

Помимо презентации новой структуры, чиновники рассказали, что на сегодняшний день власти нашли 26 инвесторов, которые будут вкладывать деньги в придорожный сервис в Башкирии. Планируется, что в ближайшие годы в республике появятся 40 объектов инфраструктуры – кафе, станции техобслуживания и так далее. Инвесторы привлекут для строительства 4,3 млрд рублей.