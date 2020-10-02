В Башкирии в плане на 2018-2020 годы расширили список госпредприятий, которые перейдут частным владельцам

В Башкирии до шести предприятий расширили список государственного имущества, которое планируется продать частным владельцам. Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров внес изменения в прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы.

В перечень госимущества на передачу частникам вошли учалинская свиноферма и автостоянка на 130 мест в селе Булгаково под Уфой. Из акционерных обществ будут приватизированы более 30 тысяч акций (34% уставного капитала) уфимского «Милек» (занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью), а также «Иглинский весовой завод» и Инновационный научно-технический центр «Искра» в Уфе. На продажу будет выставлено одно ООО – уфимский «Учебно-курсовой комбинат общественного питания».