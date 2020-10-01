В Башкирии задержали семейную пару с крупной партией наркотиков

Фото: Рустем Ахунов

Накануне на трассе Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск сотрудники дорожной полиции остановили легковушку отечественного производства, за рулем которой находился 27-летний житель Белорецка. В салоне автомобиля также находилась его 26-летняя супруга. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, во время осмотра машины стражи порядка обнаружили пакетик с запрещенным веществом.

По словам собеседника, общий вес изъятого составил 110 грамм - сотрудники МВД по Башкирии возбудили уголовное дело. В ходе расследования обыск провели и в жилище супругов. О том, нашли ли там что-то запрещенное, не сообщается.

Собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщает, что сейчас мужчина задержан, а женщина под подпиской о невыезде.