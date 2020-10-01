Фото: Рустем Ахунов

Накануне специалисты Гидрометцентра России представили примерный долгосрочный прогноз погоды на октябрь. По предварительным данным, второй осенний месяц в Башкирии будет теплее, чем обычно. Так, в Башгидрометцентре пояснили, что на территории республики среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +4, +5 градусов Цельсия. А это на 1,5 выше нормы.

По данным синоптиков, октябрь в Башкирии будет менее дождливым, чем обычно. В Росгидрометцентре сообщают, что количество осадков предполагается «около или меньше» среднемноголетних значений. Это означает, что дождей ожидается меньше, чем в предыдущие годы.