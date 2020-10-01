Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии с важным заявлением по коронавирусу

Глава республики объявил о новых рекомендациях для старшего поколения

Сегодня, 1 октября, на встрече с ветеранами и пенсионерами в Аургазинском районе Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что намерен внести изменения в Указ о повышенной готовности к ЧС. В этом документе прописаны ограничения, введенные властями в связи с распространением коронавирусной инфекции.

- Я подпишу изменения в указ о режиме «Повышенная готовность», где рекомендую жителям республики 65+ перейти на режим самоизоляции. Это будет не запрет, а рекомендация поберечь свое здоровье и лишний раз не рисковать. Это очень коварная болезнь, особенно для пожилых людей, поэтому поберегите себя, - анонсировал изменения Хабиров.

Напомним, ранее власти республики высказали обеспокоенность в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Чиновники опасаются, что из-за сезонного роста заболеваемости гриппом и ОРВИ ситуация с коронавирусом может ухудшится. Поэтому в Башкирии началась массовая вакцинация от актуальных вирусов гриппа. В Роспотребнадзоре планируют привить 60% населения.