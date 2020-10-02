В Уфе сварщика зажало между трубами при засыпке траншеи, он скончался в реанимации

Рабочего доставили в больницу, но медики оказались бессильны

В Уфе сварщик получил смертельные травмы – его зажало между трубами при засыпке траншеи.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», несчастный случай произошел 30 сентября. 48-летний мужчина проводил сварочные работы трубопровода. Когда происходила засыпка траншеи, его завалило землей, и он оказался зажатым между двумя трубами. Коллеги рабочего вытащили его и вызвали «скорую».

Пострадавшего доставили в клинику. Врачи диагностировали ему закрытый перелом ребер и разрыв легкого. Мужчину положили в реанимацию, однако медики оказались бессильны: спустя два часа после госпитализации пациент скончался, так и не придя в сознание.