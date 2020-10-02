Молодой человек теперь проходит фигурантом по уголовному делу о грабеже

В уфимском торговом центре «Мега» был пойман 19-летний вор, числившийся в федеральном розыске. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, 30 сентября пьяный молодой человек на глазах у кассира в бутике открыто похитил три футболки и сбежал. Уйти ему далеко не удалось – на парковке ТЦ его «скрутили» сотрудники охраны. Они передали парня полицейским, которые впоследствии и выяснили, что пойманный воришка находится в федеральном розыске еще с 23 августа.

Ранее рецидивиста уже судили за кражу. На этот раз он стал фигурантом уголовного дела о грабеже.