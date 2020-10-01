Следственный комитет завел на предполагаемых убийц уголовное дело

В Зианчуринском районе Башкирии двое местных жителей до смерти забили братьев в их собственном доме, а затем выбросили их трупы в лесной овраг. О зверском убийстве сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Преступление произошло поздней ночью 29 сентября в одной из деревень района. В жилом доме распивали спиртное четыре человека: хозяева – два брата 55 лет и 51 года и гости – двое друзей 19 и 20 лет. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора «на почве неприязненных отношений», дело дошло до рукоприкладства.

Молодые люди до смерти забили пожилых мужчин металлической трубой. Чтобы скрыть убийство, они вывезли трупы на гужевой повозке в лес и сбросили их в овраг. Правда, надолго задержаться на свободе после преступления им не удалось – в тот же день их задержали полицейские. На допросе в отделе МВД подозреваемые дали признательные показания, после чего Следственный комитет завел на них уголовное дело.