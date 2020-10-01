Хабиров подписал указ о «башкирском долголетии»

фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 1 октября, в день пожилых людей подписал указ о «башкирском долголетии». Об этом руководитель республики написал на своих страницах в соцсетях.

– Это значит, что мы работаем не только над увеличением продолжительности жизни, но и над тем, чтобы улучшить ее качество – сохранить здоровье на долгие годы, – отметил Хабиров.

Он пояснил, что теперь, в рамках единого дня диспансеризации, будет установлен так называемый «серебряный час» – «время, специально отведенное для пожилых людей». Еще одно направление проекта связано с туризмом. Хабиров отметил, что власти намерены «буквально «вытащить из дома» пожилых людей. Из бюджета выделят деньги на путевки и «культурную программу» – пенсионерам нужно будет оплатить только питание.

Третье направление «башкирского долголетия» – курсы компьютерной грамотности. Пожилым будут выдавать сертификаты на обучение «в любом образовательном учреждении по выбору». Глава Башкирии убежден, что это позволит пенсионерам «лучше ориентироваться в современном мире и сделает их жизнь проще и ярче».