В Башкирии назначили нового замминистра

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У главы министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова появился новый заместитель – им стал Азамат Губайдуллин. Соответствующее поручение подписал глава республики Радий Хабиров, сообщила 1 октября пресс-служба ведомства.

Губайдуллин будет курировать вопросы инвестиционной политики, в том числе заниматься комплексной экспертизой приоритетных проектов, формировать и вести их базу.

Азамат Губайдуллин родился в Стерлитамаке в 1972 году. Имеет два высших образования: в 2004 окончил Тюменский государственный университет по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», а в 2016 – Уфимский государственный нефтяной технический университет по направлению «государственное и муниципальное управление».

За свою трудовую деятельность успел поработать транспортным рабочим, техником, трубопроводчиком, охранником, механиком, инженером. С 2002 по 2010 годы был начальником в нескольких фирмах, занимавшихся техобслуживанием, ремонтом автомобилей и перевозками.

На госслужбу в Башкирии пришел в 2010 году. Был начальником отдела аналитической работы в Минпроме, начальником отдела территориального развития и помощником министра в Минэкономразвития.

С 2012 по 2020 годы Губайдуллин находился на должности руководителя Управленческого сообщества президентской программы подготовки управленческих кадров – здесь он проработал до 2020 года, пока не занял пост помощника министра экономического развития.