Какой будет погода в Башкирии 2 октября

Тепло в Башкирии скоро закончится

Синоптики башкирского Гидрометцентра рассказали, какую погоду ожидать завтра, 2 октября.

Никаких осадков в республике не ожидается. Ветер будет переменных направлений, слабый. Температура воздуха грядущей ночью составит +1, +6° темпера, местами возможны заморозки – до -3°. Днем прогнозируется теплая погода, столбики термометров покажут +15, +20°.

Напомним, в конце текущей недели в Башкирии завершится период «бабьего лето». В регион нагрянет холодный антициклон, из-за которого средняя температура в дневные часы опустится до +7,+12°.