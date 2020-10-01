В Уфе без вести пропала 14-летняя девочка в синей куртке

фото: "Лиза Алерт"

Сегодня, 1 октября, в Уфе пропала 14-летняя Кадрия Ш.. О начале поисков сообщили волонтеры организации «Лиза Алерт». Активисты добавили, что начали искать в день исчезновения, поскольку «чем меньше времени пройдёт с момента пропажи, тем больше шансов найти». Они полагают, что Кадрия может находиться в любом из районов города.

Приметы: рост – 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч, карие глаза.

Была одета в темно-синие куртку и джинсы, а также черные кеды.

Всех, кто знает о местоположении пропавшей школьницы, просят сообщить по телефону 8(800)700-54-52 («Лиза Алерт») или 112 (экстренная служба).