На благоустройство парка Кашкадан Уфа потратит более 650 млн рублей

фото: администрация Уфы

Власти Уфы заплатят тюменской «Строительной компании «Реалист» более 650 млн рублей за благоустройство парка Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Фирма стала единственным участником торгов и снизила начальную стоимость на 3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

До 17 мая 2021 года исполнителю госконтракта предстоит вырубить деревья и поросли, слить воду из озера, увеличить его котлован, а также оборудовать систему наружного освещения, ливневые канализации, озеленить территорию парка и установить «малые формы архитектуры». Большая часть денег уйдет на разработку котлована – 372 млн рублей.