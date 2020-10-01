В Башкирии автобус задавил 26-летнюю девушку, она скончалась в больнице

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Белебее вечером 30 сентября произошло смертельное ДТП. Автобус задавил 26-летнюю девушку.

Как сообщили в региональной ГИБДД, авария случилась на улице Восточной. Местная жительница попала под колеса пассажирской машины КАвЗ, когда переходила проезжую часть в неположенном месте. Пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Врачи оказались бессильны – девушка скончалась на больничной койке.

В Госавтоинспекции добавили, что автобус двигался не по маршруту, и в его салоне не было пассажиров.