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В Башкирии автобус задавил 26-летнюю девушку, она скончалась в больнице

Смертельное ДТП произошло в городе Белебее
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В башкирском городе Белебее вечером 30 сентября произошло смертельное ДТП. Автобус задавил 26-летнюю девушку.

Как сообщили в региональной ГИБДД, авария случилась на улице Восточной. Местная жительница попала под колеса пассажирской машины КАвЗ, когда переходила проезжую часть в неположенном месте. Пешеход получила тяжелые травмы и была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Врачи оказались бессильны – девушка скончалась на больничной койке.

В Госавтоинспекции добавили, что автобус двигался не по маршруту, и в его салоне не было пассажиров.

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