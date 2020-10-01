Число зараженных коронавирусом в Башкирии продолжает расти Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии по состоянию на 1 октября 2020 года число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 8831 человека. За сутки подтвердился 41 случай COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

С учета по выздоровлению за минувшие 24 часа было снято только семь человек, за все время – 8121. На лечении тем временем остаются 669 жителей, 63 из них лежат в больницах, а 606 переносят болезнь дома из-за легкого течения болезни.

Число жертв коронавируса в Башкирии осталось прежним – 41. Последнее обновление показателя смертности было накануне – от COVID-19 скончались два уфимца.