У мужчины осталась семья - жена и дочь

В подземном медном руднике на территории Хайбуллинского района Башкирии произошел несчастный случай – при обвале горной массы погиб шахтер. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Трагический инцидент произошел ранним утром 29 сентября возле села Петропавловск. Погибший работал на руднике взрывником. Перед обвалом он закладывал взрывчатое вещество для разработки прохода. Мужчина оказался буквально похороненным заживо. Помимо него, в шахте были еще несколько человек – есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно. Спасатели достали тело мужчины из-под завала и передали его на судебно-медицинскую экспертизу.

По данным собеседника, погибшему было 49 лет. Он проживал в Челябинской области, однако сам родом из Казахстана. По всей видимости, мужчина работал вахтовым методом. У него есть семья – супруга и взрослая дочь, которая недавно закончила учебное заведение.