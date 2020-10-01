Чаще всего алкоголем травятся 14-летние подростки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии за январь-август 2020 года алкоголем отравились 25 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Большая часть отравившихся спиртом несовершеннолетних – 13 – проживала в Уфе. Среди них есть и 9-месячный, и годовалый дети. Второе место по числу интоксикаций у малолетних занимает Стерлитамак – 5 человек. Чаще всего алкоголем травятся подростки 14 лет. Таковых по всей Башкирии десять ребят.

– Показатель отравлений спиртосодержащей продукцией по республике составил 17,2 на 100 тыс. населения (январь-июль 2019 г. – 24 на 100 тыс. населения), – отметили в надзорном ведомстве.

Самый высокий уровень отравлений спиртным в городах Дюртюли, Стерлитамаке и Стерлитамакском районе (в 2,8-3,1 раза выше республиканского уровня).

В Башкирии за восемь месяцев 2020 года от отравления спиртосодержащей продукцией умерло 105 человек, годом ранее было больше – 162. Лидерами по числу летальных исходов являются Уфа (28 случаев), Стерлитамак (5) и Нефтекамск (4).