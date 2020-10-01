Под Уфой грузовик сбил 7-летнего мальчика на велосипеде и повалился на бок

фото: ГИБДД РБ

Под Уфой 30 сентября грузовик сбил 7-летнего ребенка. Инцидент был зафиксирован на третьем километре автодороги Алексеевка - 8 Марта.

фото: ГИБДД РБ

По данным республиканской ГИБДД, 58-летний уфимец за рулем КамАЗа совершил наезд на мальчика, когда тот на велосипеде внезапно выехал на проезжую часть. Шофер пытался избежать столкновения: он резко вывернул руль в сторону и потерял управление, из-за чего грузовик опрокинулся на бок.

фото: ГИБДД РБ

В результате ДТП пострадали и ребенок, и водитель – их с различными травмами госпитализировали.