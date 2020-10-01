В полицию обратился руководитель закрытыми кладбищами Фото: Максим ШЕВЧЕНКО

На «Демском кладбище» в Уфе неизвестные повредили памятник «Героям Второй Мировой войны». Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию утром 28 сентября обратился заместитель заведующего по закрытым кладбищам. Мужчина рассказал, что мемориал, располагающийся при входе к месту захоронений, могли разбить на прошедших выходных, с 25 сентября. В эти дни на кладбище никого не было.

На место происшествия выезжали сотрудники МВД и следственно-оперативной группы. Они не обнаружили никаких следов хулиганов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, годом ранее неизвестные вандалы раскопали 10-летнюю могилу.