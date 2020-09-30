В ГИБДД по Башкирии сообщили о смертельной аварии

ГИБДД по Башкирии

В башкирской госавтоинспекции появилось сообщение о смертельной аварии, которая произошла сегодня, 30 сентября, в Туймазинском районе.

По информации ГИБДД региона, ДТП было в пятом часу вечера в селе Тюменяк на Клубной улице. Водитель ВАЗ-2110, уточнили в ведомстве, врезался в дорожный знак и перевернулся.

В результате произошедшего на месте погибла 64-летняя пассажирка. Судя по фотографии, она отлетела на несколько метров от машины. Водителя отечественного авто госпитализировали.