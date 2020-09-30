Жителя Башкирии задержали в Челябинской области за покупку нелегального золота

Фото: Пресс-служба УФСБ России по Челябинской области

Накануне, 29 сентября, в Челябинской области задержали уроженца Башкирии при попытке купить нелегальное золото у местных торговцев. По информации «КП-Челябинск», с собой у продавцов была партия слитков, напоминающих конфетные трюфели, а также золотые ленты.

Задержание, уточняют журналисты, происходило с поличным во время сделки. Всего с собой у фигурантов уголовного дела было более четырех килограммов золота, за которое житель Башкирии был намерен отдать 4,7 млн рублей.

Следственный комитет соседнего региона уточнил, что слитки были сделаны кустарным способом, откуда именно золото, пока что неизвестно. По факту произошедшего в отношении всех троих участников сделки возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов (по ч.ч. 4,5 ст. 191 УК РФ).

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.