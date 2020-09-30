Подросток из Башкирии покончил с собой в теплице, когда гостил у бабушки

На месте происшествия работали сотрудники МВД, прокуратуры и Следственного комитета

В одном из сел Зилаирского район Башкирии с собой покончил 15-летний подросток. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, юноша гостил у своей бабушки на даче – именно она и обнаружила его тело на территории личного хозяйства вечером 25 сентября. Женщина вызвала «скорую» и полицию. Медикам оставалось только констатировать смерть девятиклассника.

На месте происшествия работали сотрудники МВД, прокуратуры и Следственного комитета. Они обнаружили рядом с трупом предсмертную записку. Ее содержание не раскрывается. Правоохранители передали тело школьника на судебно-медицинскую экспертизу.