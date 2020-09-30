Теплая погода продержится до конца недели

Синоптики Башгидромета рассказали, когда в Башкирии закончится «бабье лето». Этой осенью оно было довольно прохладным – температура воздуха едва повышалась до +16,+21°.

Такая теплая погода продлится до 4 октября. После этого в республику нагрянет «холодный антициклон арктического происхождения». Ожидается понижение температуры в ночные часы до -4,+2°, а в дневные – до +7,+12°. Одновременно с этим в восточных районах пройдут небольшие дожди. Холодная погода, на градус ниже обычного ожидается и в начале следующей недели.