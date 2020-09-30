После публикации «КП – Уфа» в доме девочки-инвалида из Стерлитамака установят пандус

У 10-летней Наны ДЦП, девочка мечтает ходить и проходит реабилитацию в Центре Бубновского.

«КП – Уфа» утром 30 сентября публиковала новость о том, что в Стерлитамаке проживает 10-летняя девочка-инвалид Нана, которую родители таскают на руках, потому что в доме нет пандуса. Мать девочки обращалась во все инстанции, но пандус установить никто так и не спешил.

После публикации «КП – Уфа» с волонтером благотворительной организации, которая вызвалась помогать семье, связались власти. Они пообещали, что в доме Наны до конца 2020 года появится пандус, и родителям больше не придется ее выносить и заносить на руках.

- 30 сентября проект и договор на изготовление пандуса подписаны. Пандус будет установлен на 3 подъезде, где проживает Нана. Срок исполнения договора – до декабря 2020 года, но подрядчики будут стараться выполнить все работы досрочно. По этому договору проводится монтаж сразу 9 пандусов в различных домах этой управляющей компании, - сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Стерлитамака Ильнур Атласов.

Напомним, что у 10-летней Наны ДЦП, девочка мечтает ходить и проходит реабилитацию в Центре Бубновского.

«КП – Уфа» следит за развитием событий.