У экс-полицейского из Башкирии отберут два снегохода и 14,5 млн рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры

У оперуполномоченного по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии отберут в пользу государства два снегохода и 14,5 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

– Расходы сотрудника правоохранительных органов не соответствовали его доходам, – пояснили в надзорном ведомстве. – С 2012 года он приобрел три нежилых помещения общей площадью 286 кв.м. в центре Уфы, земельный участок и жилой дом в Белорецком районе, два снегохода, что значительно превышало его официальный доход. Служащий оформил данные объекты на родственников и третьих лиц.

Экс-полицейский так и не смог доказать законность дорогостоящих покупок, и поэтому прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Доводы надзорного ведомства были приняты Уфимским судом, и теперь у бывшего госслужащего отберут два снегохода за 1,4 млн рублей и более 14,5 млн рублей в счет недвижимости – помещения, участок и дома бывший борец с коррупцией успел продать.