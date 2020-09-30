Глава Минздрава Башкирии назвал страх перед коронавирусом фактором роста смертности

По словам Забелина при угрозе здоровью "боятся и терпят до последнего"

Глава башкирского министерства здравоохранения Максим Забелин назвал страх перед коронавирусом одним из факторов роста смертности в регионе. Об этом он сказал на парламентских слушаниях в ответ на вопрос депутата Юнира Кутлугужина о том, почему в июле 2020 года смертность в республике выросла в полтора раза.

– Здесь тенденция у нас имеется в целом по России. В первую очередь мы это связываем с нежеланием и боязнью пациентов обращаться за медицинской помощью. […] К примеру, могу сказать, что вызовы скорой помощи по острому коронарному синдрому, нарушению мозгового кровообращения, у нас снизились на 5-7%. Это говорит о том, что пациенты, к сожалению, под риском заразиться в том числе и новой коронавирусной инфекцией, боятся и терпят до последнего, занимаются самолечением и отказываются от оказания медицинской помощи в первые часы, – отметил министр.

По его словам, еще одним условием роста смертности стало прекращение диспансеризации из-за пандемии, а также отказ от приема лекарств. «Люди, – сказал Забелин. – боялись идти даже в аптеку».