Долг уфимцев за вывоз мусора превысил 209 млн рублей

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Уфимцы задолжали региональным операторам за вывоз твердых коммунальных отходов более 209 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в мэрии башкирской столицы сообщил директор «Спецавтохозяйства по уборке города» Айрат Ахметов.

Большая часть задолженности приходится на жителей многоквартирных домов – 159,8 млн рублей (сбор составил 88%). Горожане, проживающие в частных домах, не доплатили 49,9 млн рублей (сбор – 75%). В целом уровень сбора за обращение и вывоз мусора в Уфе сохранился на прошлогоднем уровне – в 2019 году 87%, а за семь месяцев 2020 – 84%.

В столице работают 207 мусоровозов. Еженедельно они транспортируют отходы из 3 346 контейнерных площадок. С начала года по Уфе вывезено более двухсот тысяч тонн мусора.