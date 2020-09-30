Установлены личности двух новых жертв коронавируса в Башкирии

В Башкирии от коронавируса умер уже 41 человек

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло личности двух новых жертв коронавируса. Напомним, о смертельных случаях стало известно сегодня, 30 сентября.

От COVID-19 скончались мужчины – жители Уфы. Первый умер в возрасте 70 лет, второй – 57 лет. Из сопутствующих заболеваний у обоих была гипертоническая болезнь. Состояние первого, пенсионера, также усугублялось сахарным диабетом второго типа.

Напомним, с начала пандемии в Башкирии умер уже 41 человек, заразилось 8790 (+42 за сутки) и выздоровело 8114 (+22) жителей.

Ранее министр образования республики Айбулат Хажин назвал число школьников, заболевших COVID-19.