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В Башкирии вновь рекордный рост зараженных COVID-19, за сутки подтвердили еще две смерти

Число жертв коронавируса достигло 41 человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Еще два человека умерло за минувшие сутки

Еще два человека умерло за минувшие сутки

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 42 человек – это рекордный показатель с 19 июля, тогда было зафиксировано 58 случаев инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 8790. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

До 41 человека увеличилось число . За сутки смерть от коронавируса была установлена у двух жителей.

С учета по выздоровлению было снято 8114 человек, 22 – за последние сутки. На лечении остаются 635 носителей ковида, 62 из них лежат в больницах, 573 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.

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