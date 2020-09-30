В Башкирии вновь рекордный рост зараженных COVID-19, за сутки подтвердили еще две смерти

Еще два человека умерло за минувшие сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 42 человек – это рекордный показатель с 19 июля, тогда было зафиксировано 58 случаев инфекции. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 8790. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

До 41 человека увеличилось число . За сутки смерть от коронавируса была установлена у двух жителей.

С учета по выздоровлению было снято 8114 человек, 22 – за последние сутки. На лечении остаются 635 носителей ковида, 62 из них лежат в больницах, 573 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.