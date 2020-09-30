139 школьников в Башкирии заразились коронавирусом – Минобрнауки

В Минобрнауки не считают критичной заболеваемость коронавирусом среди школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии 139 школьников заразились коронавирусом с начала учебного года. Об этом на парламентских слушаниях сообщили министр образования и науки Айбулат Хажин.

– Ситуация – у нас же закрытое совещание? – ситуация по ковиду не критичная. У меня точные и объективные данные по количеству детей, заболевших ковидом, – по школьникам всего 139 человек. В общей сложности 490 тысяч обучающихся – и 139 человек, – сказал Хажин, отметив, что переводить школьников на дистанционный режим обучения в ближайшие месяц-два не планируется.

Министр также добавил, что в регионе наблюдается сложная ситуация с другой инфекцией – ОРВИ – на карантине находятся более четырех тысяч детей. Впрочем, сказал Хажин, на текущей неделе заболеваемость «идет на снижение».