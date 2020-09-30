В Башкирии продолжается естественная убыль населения – люди чаще умирают, чем рождаются

Власти Башкирии хотят переломить демографическую ситуацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2019 году сальдо между рождаемостью и смертностью в Башкирии составило «минус» 7300 человек. За семь месяцев эта разность выросла уже до 10 тысяч. Об этом на парламентских слушаниях сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Со ссылкой на данные Башстата чиновница рассказала, что в прошлом году в регионе родилось 41 767 человек – на пять тысяч меньше, чем в предыдущем. При этом республику покинули 5,5 тысячи человек.

По словам Ивановой, основой в решении демографической проблемы в Башкирии остаются доходы и занятость людей. «Если молодой человек не устроился на работу, он не думает о семье». Помимо проблемы занятости, власти региона обратили внимание на дополнительные направления. Минтруда создало дорожную карту, в которую вошли четыре блока.

1. Репродуктивное здоровье населения и доступность современных медицинских технологий: повышение доабортного консультирования, увеличение процедуры ЭКО.

2. Перелом миграционного поведения молодежи. Эту работу на себя возьмет Минобрнауки. Ведомство покажет выпускникам школ и студентам «потенциал своего дальнейшего развития в республике». Кроме того, власти намерены приглашать «толковых» выпускников школ из стран СНГ к поступлению в местные вузы, а тем, кто захочет остаться работать в регионе – оказывать помощь в оформлении гражданства России.

3. Развитие инфраструктуры, дружественной семье: система сертификатов по присмотру и уходу за детьми, увеличение количества групп продленного дня в школах, электронные карты для посещения учреждений культуры и спорта на льготных условиях для многодетных, сокращение времени детских медосмотров с двух недель до одного дня, выдача свидетельств о рождении и других документов при выписке из роддома.

4. Реализация проектов, направленных на формирование положительного образа семьи с детьми.

Министр добавила, что за счет уже принятых в этом году мер Башкирии удалось «остановить пикирующее падение рождаемости». С января по июль 2020 года в республике появились на свет 23 559 детей – на 4,4% (или на 1083 младенца) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.