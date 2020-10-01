В Башкирии хозяин собаки, набросившейся на ребенка, избежит наказания

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История с нападением «бродячей» собаки на маленькую девочку в городе Агидель получила неожиданное продолжение. 11 сентября в социальных сетях появился видеоролик, где в одном из дворов агрессивный пес прижал к земле ребенка и не подпускал к себе взрослых. Девочка плакала и не могла пошевелиться, а стоявшие рядом соседи подбадривали и успокаивали ее. Вскоре на место прибыли полицейские, которые отогнали собаку.

Как стало известно «КП-Уфа», напавший на ребенка пес вовсе не был бездомным. Тогда сотрудники МВД по Башкирии сообщали, что девочка не пострадала: все благодаря тому, что она вела себе правильно: не делала резких движений и не кричала, прислушиваясь к советам взрослых.

Сегодня выяснилось, что хозяин пса избежит наказания за то, что оставил своего агрессивного питомца без присмотра.

- От родителей девочки поступило заявление о прекращении разбирательства, – прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии. – Собаку тогда забрали зоозащитники. По их словам, пса они вернули хозяину.