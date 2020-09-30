«Салават Юлаев» неожиданно подписал голкипера «Тороса» - три основных вратаря на карантине Фото: Рустем АХУНОВ

Хоккейный клуб за день до матча с «Автомобилистом» подписал пробный контракт с вратарем «Тороса» Александра Скрынником.

Судя по словам спортивного директора клуба Василия Чижова, в список игроков «Салавата», которые не смогут выступить против «Автомобилиста», добавились еще как минимум два вратаря – Тарасов и Сухачев. Оба кипера получили настоящее «боевое крещение» во время прошлого матча против «Витязя», но по медицинским показателям пропустят игру 30 сентября. Чтобы избежать проблем с составом, руководство уфимского клуба решило за день до игры подписать пробный контракт с вратарем «Тороса» Александром Скрынником.

В ВХЛ голкипер провел 223 игры, в которых его команда одержала 106 побед. Процент отраженных бросков – 92%, коэффициент надежности – 2.20.

В КХЛ Скрынник успел отыграть 9 игр за китайский «Куньлунь Ред Стар».