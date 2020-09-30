В Башкирии подросток и лошадь с двумя жеребятами погибли в ДТП с пьяным водителем

фото: ГИБДД РБ

В Дуванском районе Башкирии в ДТП с одним автомобилем погиб подросток, лошадь с двумя жеребятами и еще три человека пострадали. Подробности инцидента рассказали в ГИБДД республики.

Происшествие случилось в условиях сильного тумана на втором километра трассы Дуван-Лемазы. 20-летний местный житель на вазовской «десятке» протаранил лошадь с двумя жеребятами. Животные погибли на месте. Скончался также 17-летний пассажир отечественной легковушки. Помимо него, в салоне находились две девушки 17 и 18 лет и 18-летний парень – всех с различными травмами доставили в больницу.

Инспекторы проверили водителя на алкотестере – прибор показал 0,708 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По словам автомобилиста, он выпил накануне «полторашку» пива. Почему сел за руль в нетрезвом состоянии, «сам не понимает». В ходе разбирательства выяснилось, что у него не было водительских прав.